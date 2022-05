Latviya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Latviya Respublikasının Prezidenti Egils Levits Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Zati-aliləri.

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırır, Azərbaycana və xalqınıza davamlı sülh və firavanlıq arzulayıram.

Qəti inanıram ki, Latviya ilə Azərbaycan arasında qurulmuş sıx əməkdaşlıq qarşıdakı illərdə daha da inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir. Siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə dialoqumuzu daha da intensivləşdirmək xalqlarımızın maraqlarına uyğundur.

Bu gün Rusiya-Ukrayna müharibəsinin regionda sülh və sabitliyi təhdid etdiyi bir vaxtda biz ortaq dəyərlərimizi, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin əsasında dayanan beynəlxalq nizamın təməl prinsiplərini qorumaq üçün birlik nümayiş etdirməliyik.

Əminəm ki, biz birgə səylərimizlə xalqlarımızın sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşamasını təmin edəcəyik.

Zati-aliləri, Sizə və Azərbaycan xalqına möhkəm cansağlığı və tərəqqi arzulayıram.

Xahiş edirəm, Sizə olan ən yüksək ehtiramımı qəbul edin".

