“Barselona”nın futbolçusu Jerar Pike Şakiranı komanda yoldaşı Gavinin anası ilə aldatdığı iddia olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya mətbuatı Pike ilə sevgili olan gənc futbolçunun anasının fotosunu yayımlayıb.

Bildirilir ki, hətta bu xəbərlərdən sonra Gavi “Barsa”nın təcrübəli müdafiəçisini izləmədən də çıxarıb.

