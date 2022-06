ATV-nin “Qısaqapanma” proqramının budəfəki qonağı müğənni Ayan Babakişiyeva olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bildirib ki, gəlirinin böyük hissəsini müğənnilikdən əldə etmir.

"Evləri, maşınları müğənnilikdən qazanmıram. Toylara arada gedirəm. Ona görə də vaxtımın çox hissəsini müğənniliyə həsr etmirəm".

