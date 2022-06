Məşhur sənətçi biabırçı görkəmdə: Sərt tənqid edildi / VİDEO

Açıq geyimlərlə səhnəyə çıxan türkiyəli müğənni Gülşən növbəti dəfə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin bu dəfə seçdiyi geyim tərzi əvvəlkilərlə müqayisədə daha açıq olub. Gülşənin geyim tərzi sosial media istifadəçiləri tərəfindən də tənqid olunub.

Qeyd edək ki, Gülşən bundan əvvəlki geyimi barədə səsləndirilən tənqidlərə əhəmiyyət vermədiyini açıqlamışdı. “Bir ailənin qızı, bir kişinin həyat yoldaşı, bir qızın anası olmaqdan əlavə azad düşüncəyə sahib insanam” deyən Gülşən, onu tənqid edənlərin dar düşüncəyə sahib olduğuna işarə etmişdi.

