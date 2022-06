Bakı məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi vəziyyəti təhlil olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 2021-2022-ci tədris ilində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan təhsil müəssisələrinin V-VIII siniflərinin tədrisi digər dildə aparılan bölmələrində təhsil alan şagirdlərin Azərbaycan dili fənni üzrə bilik və bacarıqlarının monitorinqi aparılıb: "Nəticələr təhlil edilib".

İdarənin məlumatında monitorinqin nəticələri açıqlanmayıb.

