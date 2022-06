Gəncə Dövlət Dram Teatrına yeni baş rejissor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mədəniyyət naziri Anar Kərimov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Əhmədov Elşad Eldar oğlu teatra baş rejissor təyin olunub.

