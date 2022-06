Tanınmış xanəndə Laçında - VİDEO

Tanınmış xanəndə, əməkdar artist Ehtiram Hüseynov ermənilərin viran qoyduğu doğma yurdun ziyarətinə gəlib. Uca dağlar başında özünəməxsus şirin, məlahətli səslə sanki o yerlərin öz sakinlərindən incikliyini ifadə edir:

“Küsdürmüsən ey, gəl, könlümü al, yarım...”Yox, daha küskünlük yoxdur! Ali Baş Komandanın siyasəti, rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində düşməndən döyüşsüz geri alınan Laçına qayıtmağımıza çox az qalıb...



Metbuat.az Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat xidmətinin muğam ustasının otuz ildən sonra doğma yurdla görüşünə həsr etdiyi videoçarxı təqdim edir.

