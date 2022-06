İtaliyada cümə axşamı radarlardan itən helikopterin qalıqları şənbə günü xilasedicilər tərəfindən Modena bölgəsində tapılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Modena əyalətinin qubernatorunun administrasiyası məlumat yayıb.

Helikopterin göyərtəsində dörd Türkiyə vətəndaşı olmaqla yeddi nəfər olub. İlkin məlumata görə, qəzadan sağ çıxan olmayıb.

Hazırda hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

