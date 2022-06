Bu məhsullara idxal gömrük rüsumu tətbiq ediləcək

Aktiv mayalardan maya kulturaları, quru və çörəkçilik mayaları istisna olmaqla, digərlərinə 15 faiz idxal gömrük rüsumu tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə müvafiq dəyişiklik edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl maya kulturaları, quru və çörəkçilik mayaları ilə bərabər digər aktiv mayalara da idxal gömrük rüsumu tətbiq olunmayıb.

