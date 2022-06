Şakira və Jerar Pikenin ayrılması ilə bağlı yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az “Times” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Pikenin xəyanət etməsindən şübhələnən Şakira, futbolçunu izləmək üçün detektiv agentliyinə müraciət edib. Detektivlər Pikeni izləyərək, onun xəyanətini sübut edən fotolar çəkiblər. Şakira bu fotolardan sonra Pikenin ona xəyanət etdiyinə əmin olub.

İddia edilir ki, Pikenin yeni sevgilisi 22 yaşlı qadındır. Qadın Pikenin tez-tez getdiyi gecə klubunda ofisiant işləyir.

