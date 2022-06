Heydər Əliyev adına Sarayın direktoru Ramil Qasımov tutduğu vəzifədən azad olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, o, əmək müqaviləsi müddətinin bitdiyi üçün işdən çıxarılıb.

