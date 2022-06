Bu gün Azərbaycanda tibb işçilərinin peşə bayramıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar səhiyyə naziri Teymur Musayev başda olmaqla tibb ictimaiyyətinin nümayəndələri Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə gül dəstələri qoyublar.

