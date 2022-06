2022/2023 mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edəcək “Kəpəz” klubu altı futbolçu ilə başa çatan müqaviləni yeniləməyib.

"Kəpəz"in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bunlar Vüsal Məsimov, Qaraxan Əliyev, Vüqar Həsənov, Roman Hüseynov, İbrahim Qədirzadə və Emil Qasımovdur.

Onların hər birinə gələcək karyeralarında uğurlar arzulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.