"Qarabağda gördüklərimizi ölkəmizin ictimaiyyətinə çatdıracağıq" - Amerikalı səyyah

Biz Qarabağın demək olar hər yerini gəzdik. Hazırda yolların bərpa edilməsi əsas məsələdir. Qarabağda bir çox infrastruktur layihələri uğurla həyata keçirilir. Ancaq turistlərin asanlıqla gələ bilməsi, əlçatanlılıq üçün yolların tikintisi mütləqdir.

Metbyat.az xəbər verir ki, bu sözləri dünya səyyahlarının Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfərlərinin yekunlarına dair mətbuat konfransında amerikalı səyyah, MTP qrupunun rəhbəri Çarlz Villi söyləyib.

“Biz bitərəfliliyimizi qorumalıyıq. Qarabağda gördüklərimizi öz ölkəmizin ictimaiyyətinə çatdıracağıq. Gələcəkdə də bu ərazilərə gəlmək istəyərik”, - deyə Çarlz Villi bildirib.

O, Qarabağda yenidənqurma işlərinin çox sürətlə davam etdiyini, ötən ilin sentyabrında Füzulidə beynəlxalq hava limanının inşa olunduğunu diqqətə çatdırıb. Çarlz Villi Laçında hava limanının inşa edilməsinin onu yaxşı mənada təəccübləndirdiyini vurğulayıb. O, həmçinin Zəngilandakı "ağıllı kənd" layihəsindən danışıb.

Digər səyyah Mete Mikkelsen isə Azərbaycanda qonaqpərvərliklə qarşılandıqlarını bildirib. O, bu torpaqlara yenidən səyahət edəcəyini, bundan sonra da oradakı inkişafı, sülh proseslərini izləyəcəyini vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.