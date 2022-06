İyunun 20-də mədəniyyət naziri Anar Kərimov İrana səfər edəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, səfər çərçivəsində iki ölkə arasında mədəniyyət üzrə əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılacaq.

