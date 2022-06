Prezident bu şəxslər təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev "Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən bir nəfər 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, dörd nəfər 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, 46 nəfər “Tərəqqi” medalı ilə, 174 nəfər isə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunub.



Sərəncamla dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:



2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə



Qurbanov Firudin İsa oğlu



3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə



Bayramov Azər Əziz oğlu



Dövlətxanov Dövlətxan Famil oğlu



Həsənov Təbriz Oruc oğlu



Rəsulova Gülnar Akif qızı



“Tərəqqi” medalı ilə



Abasov Lətif Böyükağa oğlu



Abbasov Amil Zərqəm oğlu



Adıgözəlov Mehman Musa oğlu



Atai İradə Nəcəfqulu qızı



Babayev Fərman Qəzənfər oğlu



Babayeva Tatyana Vitalyevna



Balakişiyev Gəray Sarı oğlu



Bayramov Aydın Oqtay oğlu



Cəfərov Zöhrab Şahverdi oğlu



Dadaşov Fərəc Balabəy oğlu



Dadaşova Xalidə Nəriman qızı



Əbdürəhmanova Sofiya Məmmədovna



Əkbərov Elman Əsgər oğlu



Əliyev Elnur Ələddin oğlu



Feyzullayev Rəhman İbrahim oğlu



Fərəcov Xəlil Şaban oğlu



Gülməmmədov İsmayıl Şirməmməd oğlu



Həbiyev İlqar İgid oğlu



Həsənov Əli Oruc oğlu



Həsənov Hamil Mirzə oğlu



Həsənov Həsən Oruc oğlu



Həşimov Ramik Rəhman oğlu



Hüseynov Hüseynağa Allahverdi oğlu



Xubanov Saleh Lətif oğlu



İsayev Vüsal İbrahim oğlu



İsmayılova Gülnarə Əbilfət qızı



İsmayılova Kəmalə Ənvər qızı



Kərimov İsrafil Ələkbər oğlu



Kərimova Sahibə İsmayıl qızı



Qasımova Humay İldırım qızı



Qazıbəyov Səfər Arif oğlu



Qəmbərov Süleyman İsmayıl oğlu



Mahalova Afaq Yusif qızı



Mahmudov Allahverən Məmmədqulu oğlu



Məmmədov Əhməd Veysəl oğlu



Məmmədov Rəhim Oqtay oğlu



Məmmədov Tofiq Canbaxış oğlu



Muxtarov Muxtar Rzaqulu oğlu



Muxtarov Vəli Əliheydər oğlu



Nəzərov Mehman Əkbər oğlu



Novruzov Nurəddin Məhəmməd oğlu



Sadıqova Nigar Pirverdi qızı



Səmədova Solmaz Əjdər qızı



Şirəliyev Yaşar Əhmədsoltan oğlu



Tağıyev Tağı Oruc oğlu



Tarverdiyev Fikrət Əlisimran oğlu



“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə



Abbasov Eldar Murğuz oğlu



Abbasov Nazim Süleyman oğlu



Abdulla Rəşad Qalib oğlu



Abdullayev İlham Tofiq oğlu



Abdullayev Yalçın İsa oğlu



Abdullayeva Necmə Abdulla qızı



Abdullayeva Şəhla Abdulla qızı



Ağammədov Şahin Tərxan oğlu



Ağayev Əli Nəbi oğlu



Ağayev Famil Məhəmməd oğlu



Axundov İlqar Şəmşəd oğlu



Aslanov Şair Beykəs oğlu



Aslanova Fəzilə Soltan qızı



Bağırov Əhəd İsrafil oğlu



Bağırova Mehriban Nazim qızı



Balacayeva Zivər Barat qızı



Bayramov Mədəd Əjdər oğlu



Bayramova Gülşən Novruz qızı



Bayramzadə Yalçın Rasim oğlu



Binnətov Natiq Saməddin oğlu



Calalova Lamiyə Tofiq qızı



Cavadov Emil Əjdər oğlu



Cavadov Xalid Ramiz oğlu



Cavadov Natiq Eldar oğlu



Cavadova Sevda Mahmud qızı



Cəbrayılov Elşad Mehman oğlu



Cəfərli Adilə Ənvər qızı



Cəfərov Mətləb Məmməd oğlu



Cəfərova Gülüstan Hidayət qızı



Cəlilov Vəli Amil oğlu



Cəlilova Hicran Qafar qızı



Eyvazov Emin Yaqub oğlu



Əhmədov Anar Hüseyn oğlu



Əhmədov Azad Atababa oğlu



Əhmədov Cavid İmran oğlu



Əhmədov Xanmusa Firidun oğlu



Əhmədov İlkin Bəhram oğlu



Əhmədov Ramal Nurəddin oğlu



Əhmədova Kəmalə Lətif qızı



Ələkbərov İsmayıl Qurban oğlu



Əlişov Natiq İbrahim oğlu



Əliyev Akif Rəhman oğlu



Əliyev Bayram Feyzulla oğlu



Əliyev Elgin Hümbət oğlu



Əliyev Fəraid Həbib oğlu



Əliyev Mübariz Nəriman oğlu



Əliyev Ruslan Şahvəli oğlu



Əliyev Şababa Məzahir oğlu



Əliyev Ülfət Fazil oğlu



Əliyeva Afaq Qromin qızı



Əliyeva Çimnaz Məstan qızı



Əliyeva Sevil Fərəməz qızı



Əliyeva Zəminə Qadir qızı



Əməşov Yaşar Allahqulu oğlu



Əmrahov Rəşad Tofiq oğlu



Əsədov Anar Mehman oğlu



Əsədov İnam Zakir oğlu



Əsgərov Elvin Akif oğlu



Əyyubova İradə Abuzər qızı



Əzizov Rasim Dursunəli oğlu



Fətiyev Elman Yaşar oğlu



Hacıyev Ruhşad Elton oğlu



Hacıyeva Zahra Qardaşxan qızı



Heydərov Kamil Qafar oğlu



Həmzəyeva Leyla Ələmdar qızı



Həsənova Rubabə İmran qızı



Hümbətov Nurəddin İslam oğlu



Hüseynov Anar Fazil oğlu



Hüseynov Bəxtiyar Baloğlan oğlu



Hüseynov Nizami Məsi oğlu



Hüseynov Sənan Eldar oğlu



Hüseynov Sənan Sabir oğlu



Hüseynov Yunis Fazil oğlu



Hüseynova Məlahət Səməd qızı



Hüseynova Vəfa Astan qızı



Xanabadlı Leyla Zahid qızı



Xancanov Xanlar Baloğlan oğlu



Xasənmədov Emil Əhməd oğlu



Xəlilov İlham Caiz oğlu



İbrahimli İlahə Nurəddin qızı



İbrahimov Qalib Əhmədağa oğlu



İbrahimov Vüsal Əvəz oğlu



İbrahimov Yaşar Əkbər oğlu



İbrahimova Aynur Elman qızı



İbrahimova Zəhra Aydın qızı



İlyasov Səbuhi Bəlqiyas oğlu



İmanov Elvin Kazım oğlu



İsayev Aydın İsabəy oğlu



İsayev Bahəddin Həsən oğlu



İsayev Fərid Zahid oğlu



İsayev Zaur Firqət oğlu



İsgəndərov Ravil Məmməd oğlu



İsmayılov Rafiq Səlim oğlu



İsrafilov Samir Malik oğlu



Kərimov Hikmət İsfəndiyar oğlu



Kərimov İlham Yadulla oğlu



Kərimova Lalə Hekayət qızı



Qaffarzadə Pərviz Mahir oğlu



Qaralov Bəkir Teymuraz oğlu



Qarayev Nadir Bədir oğlu



Qəhrəmanova Amaliya Qəfər qızı



Qəhrəmanova Səkinə Hümbətalı qızı



Qəmbərova Şəbnəm Hafiz qızı



Qənbərov Nazim Nəcəf oğlu



Quliyev Gülbala Rza oğlu



Quliyev Rasim Rəhim oğlu

Quliyev Sabir Pirqulu oğlu



Quliyev Teymur İsmixan oğlu



Quliyeva Kəmalə Kamil qızı



Quliyeva Nurlana Aftandil qızı



Qurbanov Arif Paşa oğlu



Mahmudova Pərvin Mahmud qızı



Məcidov Rövşən Qəhriman oğlu



Məhərrəmova Sahibə Şaxhüseyn qızı



Məlikova Günel Əbdulməmməd qızı



Məmmədəliyeva Könül Ziyadxan qızı



Məmmədli Azər Köçəri oğlu



Məmmədov Cavid Nəriman oğlu



Məmmədov Ceyhun Qəribağa oğlu



Məmmədov Xudakərim Avtandil oğlu



Məmmədov İsa Fərahim oğlu



Məmmədov Kərim Türbəndə oğlu



Məmmədov Sahib Pirnəzər oğlu



Məmmədov Samir Fərrux oğlu



Məmmədov Zaur Yusif oğlu



Məmmədova Günel İsmayıl qızı



Məmmədzadə Vüsal Əziz oğlu



Mənəfov Nəsimi Həsənxan oğlu



Məstəliyev Rafiq Duman oğlu



Məstəliyev Vəli Murssalı oğlu



Mirzəzadə Əfsanə Ənvər qızı



Muradov Faiq Nizami oğlu



Muradov Vüqar İbrahim oğlu



Muradzadə Şölə Feruz qızı



Mursaqulov Azər İsmayıl oğlu



Musayeva Ləman Samir qızı



Mustafayev Fəxri Xudayar oğlu



Nağıyev Anar Nazim oğlu



Nəbiyeva Cavidan Mahir qızı



Nəsirov Rauf Qüdrət oğlu



Nəzərov Zahid Məmməd oğlu



Nəzirova Ülviyyə İsgəndər qızı



Novruzov Razi Əlövsət oğlu



Nuhiyeva Şəlalə Mehmanağa qızı



Nuriyev Mikayıl Əziz oğlu



Orucov Eldəniz Əlixan oğlu



Orucov Nəsib Hidayət oğlu



Pənahov Həmid Təşkilat oğlu



Rəcəbov Ramil Mübariz oğlu



Rüstəmova Humay Mircəlal qızı



Rzayev Həbib Firudin oğlu



Rzayeva Validə Əbi qızı



Seyfullayev Elçin Qubad oğlu



Seyidəhmədli Bəhruz Əlibala oğlu



Seyidov Yusif Abdulla oğlu



Səfərov Vüqar İbrahim oğlu



Səmədov Bəxtiyar Azər oğlu



Səmədov Ömər Vilayət oğlu



Səmidov Rauf Rzalı oğlu



Süleymanov İlham Məmməd oğlu



Süleymanova Sevda İbad qızı



Şirinova Elza Şirin qızı



Verdiyeva Nailə Rasim qızı

Vəliyev Eldəniz Musa oğlu



Vəliyev İqbal Yusif oğlu



Vəliyeva Kəmalə Qiyas qızı



Volkova Olqa İlyiniçna



Yəhyayeva Aynurə Əlihadı qızı



Yusifov Yusif Xasay oğlu



Yusifzadə Sevinc Amil qızı



Yusubova Şəlalə Mayıl qızı



Zeynalabdıyev Elçin Musa oğlu



Zeynalov Etibar Fəxrəddin oğlu



Zeynalov Vüqar Əliağa oğlu.

