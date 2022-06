270 polis əməkdaşı qanvermə aksiyasında iştirak edib - FOTOLAR

Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsi Nizami Rayon Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları ənənəyə çevrilən “Qan ver, yaşat!” aksiyasına qoşulublar.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hemofiliya, talassemiya və digər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə yardım məqsədilə təşkil edilən aksiyada idarənin şəxsi heyəti, o cümlədən mülki mühafizə xidmətinin əməkdaşları fəal iştirak ediblər. Humanist aksiyada daxili işlər orqanlarının əməkdaşları hər il iştirak edirlər. Təkcə Baş Mühafizə İdarəsinin təşkilatçılığı ilə may ayından başlayan qanvermə aksiyası paytaxtın bir neçə mühafizə idarəsində təşkil edilib. Baş İdarənin 270 əməkdaşı qanvermə aksiyasında iştirak edib. Tədarük olunan qan hemofiliyalı və talassemiyalı, həmçinin qana ehtiyacı olan digər xəstələrin müalicəsində istifadə olunur.

