Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Ticarət Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, qadağalar Rusiyanın ixrac etdiyi bir sıra texnologiya məhsullarını əhatə edir. Məlumata görə, qadağalar həmçinin dəmir-polad ixracına da aid edilib.

Bildirilir ki, qadağaların bəziləri isə Rusiyanın Ukraynada işğal etdiyi ərazilərlə bağlıdır.

