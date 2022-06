Qadın bələdiyyə sədri heyrətə gəldi: Görüntülü zəng zamanı… - FOTO

Almaniyanın Berlin bələdiyyə sədri Fransiska Qiffay aldadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın bələdiyyə sədri video konfrans vasitəsilə Kiyev bələdiyyəsinin sədri Vitali Kliçko ilə müzakirələr apardığını güman edib. Əslində isə onun qarşısındakı internetdə yaradılmış suni intellektə malik robot olub. Saxta Kliçko almaniyalı həmkarına müxtəlif suallar yönəldib. Lakin rəsmilər bir neçə dəqiqədən sonra görüntülərdəki saxta Kliçkonun olduğunu müəyyən ediblər. Hadisənin hakerlər tərəfindən törədildiyi bildirilir.

