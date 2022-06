GÖZLƏNİLMƏZ ÇAĞIRIŞ: Müharibəni Rusiya ərazisinə keçirməyin vaxtı çatıb

“Müharibəni Rusiya ərazilərinə keçirməyin vaxtı gəlib”.

Metbuat.az “Times” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Böyük Britaniyalı ekspert Rocer Boys belə açıqlama verib. O bildirib ki, ticarət mərkəzinin vurulması təsadüfi hücum deyil. Belə hücumun təşkil edilməsi üçün Prezident Vladimir Putinin icazəsi olmalıdır. Ekspertin sözlərinə görə, Rusiyaya qarşı irimiqyaslı sanksiyalar olsa da, Putinin qarşısını almaq üçün kifayət deyil.

“Qərb Putini cilovlaya bilmək üçün döyüşləri Rusiya ərazisinə keçirməlidir” - deyə ekspert qeyd edib.

