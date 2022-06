Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson arasında maraqlı dialoq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən NATO sammitində Britaniya liderini görən Ərdoğan Baş nazirə yaxınlaşaraq onu çiyninə toxunub. Masa arxasında əyləşən britaniyalı siyasətçi ayağa qalxaraq Ərdoğanı salamlayıb: “Salam, dostum. Necəsən?”.

Türkiyənin dövlət başçısı isə “Yaxşı, yaxşı” deyərək kreslosuna keçib.

