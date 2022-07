Bakıda məşhur marketdə kütləvi ZƏHƏRLƏNMƏ: 28 nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi

Bakıda "Bolmart" marketində kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, xəstəxanaya yerləşdirilənlərə zəruri tibbi yardım göstərilib:

"Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi 79 D ünvanından zəhərlənmə səbəbi ilə Bakı şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına daxil olan müraciət əsasında 14 nəfərə yerində tibbi yardım göstərilib, 14 nəfər isə Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub.Bakı şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına daxil olan müraciət əsasında 14 nəfərə yerində tibbi yardım göstərilib, 14 nəfər isə Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərə zəruri tibbi yardım göstərilib, abmulator müalicə üçün artıq evə buraxılıblar".

Xəbər yenilənəcək.

Qeyd edək ki, hadisə barədə ilk xəbəri APA yayıb.

Gülər Seymurqızı

