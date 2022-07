Qazaxıstanda “Tengiz” neft-qaz yatağında partlayış baş verib.

Metbuat.az yerli KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə boruda keçirilən sınaq zamanı baş verib.

Partlayış nəticəsində 2 işçi həlak olub, daha 3 nəfər isə yaralanıb.

