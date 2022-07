Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri İlter Türkmen vəfat edib.

Metbuat.az “Haber Global”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-dən bildirilib.

Qeyd edək ki, o, 1949-1991-ci illərdə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

