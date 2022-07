Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Consonun istefa verməsinə münasibətb bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lavrovun sözlərinə görə, Conson Rusiyanın təcrid olunmasına səy göstərib: “Getdi və getdi. Hamı deyirdi ki, Rusiya təcrid olunmalıdır. Lakin öz partiyası Consonu təcrid etdi”.

Qeyd edək ki, Britaniya hökumətindəki kütləvi istefalardan sonra Boris Conson da istefa verib.

