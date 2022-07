Kürdəmir və Ağdaş rayonlarına yeni prokuror təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş Prokuror Kamran Əliyevin əmri ilə Ağdaş rayon prokuroru Tural İbrahimov tutduğu vəzifədən azad edilərək Kürdəmir rayon prokuroru təyin edilib.

Digər bir əmrlə isə Anar Əliyev Ağdaş rayon prokuroru təyin olunub.

