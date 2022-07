Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahına yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, general Edvard Asryandır. Müvafiq sərəncamı Ermənistan prezidenti Vaaqn Xaçaturyan imzalayıb.

Sənədə əsasən, Asryan bu vəzifəyə beş il müddətinə təyin edilib.

