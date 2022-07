Mahir Emreli ikinci heyətdə çıxış edəcək - Baş məşqçi AÇIQLADI

Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli üzvü olduğu Zaqrebin “Dinamo” klubunda ikinci heyətə düşüb.

Fanat.az xəbər verir ki, bunu klubun baş məşqçisi Ante Çaçiç brifinq zamanı deyib.

Mütəxəssisin sözlərinə görə, hücumçu zədədən yeni sağaldığı üçün ikinci heyətdə yer alacaq, əvvəlki formasını bərpa etdikdən sonra isə onun yenidən əsas heyətə cəlb olunması məsələsinə baxılacaq.

Qeyd edək ki, sabah Xorvatiya çempionatında yeni mövsüm başlayacaq. İlk turda Emrelinin komandası “Lokomotiv”lə qarşılaşacaq.

