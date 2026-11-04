Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində IV turun növbəti oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha 9 qarşılaşma baş tutacaq.

"Sabah" səfərdə "Vikinq"in qonağı olacaq. Türkiyənin "Fənərbağça" komandası evdə "Liverpul"la üz-üzə gələcək.

"Borussiya" klubu Almaniyada "Betis"lə, "Arsenal" isə Çexiyada "Slaviya" ilə qarşılaşacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

IV tur

4 noyabr

21:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə)

21:45. AEK (Yunanıstan) - "Real" (İspaniya)

00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Betis" (İspaniya)

00:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya)

00:00. PSV (Niderland) - "Brügge" (Belçika)

00:00. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

00:00. "Slaviya" (Çexiya) - "Arsenal" (İngiltərə)

00:00. "Lans" (Fransa) - "Komo" (İtaliya)

00:00. "Vikinq" (Norveç) - "Sabah" (Azərbaycan)