"Sürix" Bakıya 20 futbolçu ilə gəlir

İsveçrənin "Sürix" klubu "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin oyunları üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib.

Metbuat.az Avropa futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Franko Foda siyahıya 20 oyunçu daxil edib.

Qapıçılar: 1. Jivko Kostadinoviç, 25. Yanik Brexer

Müdafiəçilər: 2. Lindrit Kamberi, 6. Fidan Aliti (Kosovo) 19. Nikola Boraniyaşeviç (Serbiya), 28. Karol Mets (Estoniya), 31. Mirlind Kryeziu (Kosovo)

Yarımmüdafiəçi: 3. Adrian Gerrero (İspaniya), 8. Ole Selnes (Norveç), 10. Antonio Markesano, 16. Mark Hornşux (Almaniya), 17. Şeyk Konde (Qvineya), 21. Blerim Cemayli, 23. Fabian Roner, 33. Ştefan Zayler, 39. Akakiy Qogia (Almaniya)

Hücumçular: 9. İvan Santini (Xorvatiya), 11. Jonatan Okita (Almaniya), Ayequn Tosin (Nigeriya), 22. Vilfred Qnonto (İtaliya)

Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Sürix"lə ilk matçını iyulun 19-da evdə, cavab görüşünü isə iyulun 27-də səfərdə keçirəcək.

