Transfer çalışmalarını davam etdirən "Sumqayıt" daha bir futbolçunu heyətinə cəlb edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, "kimyaçılar" Serbiya U-21 millisinin üzvü Damian Daniçiçi Zaqreb “Dinamo”sundan transfer edib. 22 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb.



"Srvena Zvezda"nın yetirməsi olan Daniçiç karyerası ərzində həmçinin Serbiyanın "Qrafiçar", "Vozdovats", Xorvatiyanın "İstra" və "Varazdin" klublarında çıxış edib.

