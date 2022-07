Fransanın Jironda vilayətində meşə yanğınları bir həftədir davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, alovun sıradan çıxardığı meşəlik ərazi 14300 hektar olub. Məlumata görə, yanğınlar 3 istiqamətdə davam edir. Bölgədə temperaturun 44 dərəcəyə çatacağı barədə xəbərdarlıq edilib. Bölgədə “qırmızı” təhlükə elan edilib. Təhlükə səbəbilə minlərlə insan təxliyə edilib. Yanğının söndürülməsi üçün yüzlərlə yanğınsöndürən bölgəyə cəlb edilib.

