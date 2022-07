Türkiyə Fransaya “Rafale” qırıcıları almaq üçün müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yunanıstanın “Ta Nea” qəzeti belə iddia irəli sürüb. Məlumata görə, Yunanıstanın F-35 təyyarəsi üçün ABŞ-a müraciət etməsindən sonra Türkiyə də Fransaya müraciət edib. Məsələ barədə tərəflər rəsmi açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, Türkiyə F-16 təyyarələrinin alışı üçün ABŞ-a müraciət etsə də, hələlik müsbət cavab almayıb.

