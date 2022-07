2007-ci ildə dünyanın "ən qəşənq qızı" seçilən Blondo Tilanın yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda model kimi fəaliyyət göstərən Tilan, çimərlikdə kameraların hədəfinə tuş gəlib. Fransız model özü də çimərlikdə çəkdiyi fotoları sosial mediada 5,6 milyon izləyicisi olan səhifəsində paylaşıb.

Qeyd edək ki, futbolçu Patrik Bolondonun qızı olan Tilan, 6 yaşında “dünyanın ən qəşəng qızı” seçilmişdi.

