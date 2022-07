“Dünyanın beynəlxalq qida təhlükəsizliyinin həll olunmasına çox ciddi ehtiyac var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibi Antonio Quterreş İstanbulda Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və BMT nümayəndələri arasında taxıl ixracına dair sazişin imzalanmasından əvvəl çıxışı zamanı deyib.

“Hər iki tərəf qanlı müharibəyə son qoymalıdır. İnsanlar ölür. Qara dənizdəki ümid işığının problemin bitməsi istiqamətində addım olacağına ümid edirəm”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.