Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Moskvaya yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Paşinyanın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü planlaşdırılır.

Eyni zamanda, Ermənistan Baş nazirinin sədrliyi ilə Moskvada Avrasiya İqtisadi Şurasının iclası keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.