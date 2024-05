Türkiyəli müğənni Kalben narkotik əməliyyatı zamanı saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb.

Məlumata görə, o, Sağdıç İstanbul Polis İdarəsi Narkotiklə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qrupları tərəfindən saxlanılıb.

