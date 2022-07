"Çin Tayvana hücum edə bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, Çinin Tayvana hücum təhlükəsi olduqca yüksəkdir.

Həmçinin bildirilib ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi Çin üçün pis nümunə ola bilər: "Bu, Çini status-kvonu güc yolu ilə dəyişdirməyin məqbul olduğuna inandıra bilər”.

