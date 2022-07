Ukraynanın daha bir idmançısı Rusiya ilə müharibədə həlak olub.

Metbuat.az UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, stronqmen üzrə həvəskarlar arasında ölkə çempionu Vasili Pavelyev döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən gülləyə tuş gəlib.

Qeyd edək ki, indiyədək müharibədə Ukraynanın 100-ə yaxın idmançısı həlak olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.