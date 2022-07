İstanbulda Ukrayna taxılının ixracı üçün yaradılmış Birgə Koordinasiya Mərkəzində işlər davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, ilk gəmi ən qısa zamanda Ukrayna limanından yola düşəcək.

