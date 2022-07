Slovakiya Ukaynaya Miq-29 təyyarələri verməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın rəsmi dairələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Slovakiya SSRİ dövrünə aid 11 təyyarəni Ukraynaya verməyi nəzərdən keçirir.

Qeyd edək ki, Ukrayna pilotları rus istehsalı olan təyyarələri idarə edə bildiyinə görə, Qərb ölkələri Kiyevə bu növ qırıcıları verməyi nəzərdən keçirir.

