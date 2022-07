UEFA Konfrans Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində Kiprin “Aris” klubu ilə qarşılaşacaq “Neftçi” nümunəvi addım ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “ağ qaralar” meydana Vətən müharibəsi şəhidlərinin övladları ilə çıxıb.

Həmçinin “Aris” futbolçuları da şəhidlərin övladları ilə meydana ayaq basıb.

