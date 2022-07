UEFA "Fənərbaxça" azarkeşlərinin Putin şüarları ilə bağlı araşdırma başlatdı

UEFA "Fənərbaxça" - "Dinamo Kiyev" matçı zamanı "Fənərbaxça" azarkeşlərinin qarşı tərəfi qıcıqlandırmaq üçün Putin şüarları səsləndirməsiylə bağlı araşdırma başlatdığını açıqlayıb.

Metbuat.az bu barədə "Sputnik Türkiyə"yə istinadən xəbər verir.

Belə ki, UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci Təsnifat mərhələsinin cavab matçında "Fənərbaxça" Ukrayna təmsilçisi "Dinamo Kiyev"i qəbul edib. Matçın 57-ci dəqiqəsində Kiyev Vitali Buyalskinin qolu ilə 1-0 önə keçib.

Buyalski vurduğu qolun sevincini qeyd edərkən "Fənərbaxça" tribunalarına doğru qıcıqlandırıcı hərəkətlər edib. "Fənərbaxça" tribunaları isə futbolçuya reaksiya göstərərək Rusiya prezidenti Vladimir Putinin tezahürat edib.

