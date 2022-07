Gürcüstanda Sərhəd Polisinə məxsus qəzaya uğrayan helikopterdə 8 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) bildirilib.

Həmin şəxslərin dördü ekipaj üzvü, ikisi xilasedici, digər ikisi isə tibb işçisidir.

Hadisə yerinə DİN-nin müvafiq qurumları səfərbər olunub, lazımı tədbirlər həyata keçirilir.

Faktla bağlı hava nəqliyyatının istismarı qaydalarının pozulması maddəsi üzrə araşdırma aparılır.

