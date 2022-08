Bu ölkədə tapança satmaq qadağan edilir

Kanada hökuməti avqustun 19-dan tapança idxalını qadağan edəcək .

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, parlament ölkədə silah dövriyyəsi ilə bağlı ciddi yeni qaydaları, o cümlədən daimi idxal qadağasını qəbul edənə qədər bu tədbir qüvvədə qalacaq.



May ayında ABŞ-ın Texas ştatında orta məktəbdə 21 nəfərin ölümü ilə nəticələnən atışmadan bir neçə gün sonra Baş nazir Castin Trudeau Bill C-21 kimi tanınan qanun layihəsini təklif edib.



Qanun layihəsi ölkənin istənilən yerində tapança almaq, satmaq, köçürmək və ya idxalını qadağan edəcək.

