Kəlbəcər rayonunun şərqində, yeni nəzarətə götürülmüş ərazidə ermənilər tərəfindən basdırılmış minanın partlaması nəticəsində avqustun 5-də şəhid olan Əliyev Babək Əsgər oğlu torpağa tapşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1997-ci il təvəllüdlü şəhid zabit Naxçıvanın Culfa rayonu, Ləkətağ kəndində dəfn olunub.

Qeyd edək ki, Babək Əliyev nişanlı idi.

