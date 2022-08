"Qalatasaray" bu futbolçusunu yüksək məbləğə satacaq

"Qalatasaray"ın baş məşqçisi Okan Buruk Markaodan sonra Nelsonu da satmaq istəyir.

Metbuat.az "Sabah"a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi 7 milyona transfer etdiyi Viktor Nelsonu İspaniya "Sevilya"sına göndərmək fikrindədir. Okan Buruk Nelson için 20 milyondan yuxarı məbləğ düşünsə də, bu rəqəmə ən çox yaxınlaşan "Sevilya" olub. Belə ki, İspaniya klubu Nelson için 18,5 milyon avro təklif edib.

"Cim-Bom" bundan öncə isə Markaonu İspaniya "Sevilya"sına 15 milyon avroya satmışdı.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Nelson sarı-qırmızılıların heyətinə qatılıb. O, 46 matçda iştirak edib və 1 qol vurub.



