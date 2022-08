Türkiyənin vasitəçiliyi nəticəsində Ukraynadan taxıl daşınması davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, daha iki gəmi Ukraynanın Çernomorsk limanından yola düşdüyünü açıqlayıb.

Belə ki, bu gəmilərlə Çernomorskdan Cənubi Koreyaya 64 720 ton qarğıdalı və İstanbula 5 300 ton günəbaxan əzməsi daşınır.

Bundan əlavə, daha 4 gəmiyə də baxış keçiriləcək.

