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Pikedən böyük fədakarlıq: "Barselona" üçün bununla razılaşdı

Pikedən böyük fədakarlıq:
16:13 9 Avqust 2022
87 İdman
Gülər Seymurqızı
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İspaniyanın "Barselona" futbolçusu Jerar Pike klubu üçün fədakarlıq edib.

Metbuat.az "The Atletic"ə istinadən xəbər verir ki, ulduz futbolçu maaşının azaldılmasına razı olub.

"Barselona" maaş və xərc limitini aşdığına görə, yeni transferlərini qeydiyyatı üçün yüksək məvacib alan oyunçularının maaşlarının azaldılmasına qərar verib. 35 yaşlı Pike də klubu üçün bu qərarla razılaşıb.

Xatırladaq ki, "Barselona" 5 futbolçunu - Andreas Kristensen, Frank Kessye, Robert Levandovski, Jül Kunde və Rafinyanı klubuna qata bilib.

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metbuat.az

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