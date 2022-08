Ermənistan ordusunun əsgərinin meyiti aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bidirilib ki, 19 yaşlı sıravi əsgər Erik Karsyan sinəsindən güllə yarası alıb. Hərbçinin meyiti ölkənin şimal-şərq sərhədindəki döyüş mövqeyində aşkarlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

